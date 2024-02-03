Бобровский помешал Маккинону пройти в 8-й конкурс на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер выиграл конкурс по выходам один на один на Матче звезд НХЛ. Его результат — 9 голов в противостоянии с Кэмом Тэлботом.

Второе место занял Остона Мэттьюса из «Торонто», забросивший 7 шайб в ворота Тэтчера Демко. Замкнул тройку Мэтью Барзал из «Айлендерс», который реализовал 6 выходов один на один против россиянина Игоря Шестеркина. Столько же забил и Джей Ти Миллер из «Ванкувера», которому противостоял Джереми Свэйман.

Нападающий «Колорадо» Кэйл Макар набрал 1 очко, реализовав 4 выхода против Коннора Хеллебайка. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который лидировал после 6 конкурсов, не набрал очков, так как смог лишь 3 раза пробить россиянина Александра Георгиева.

Таким образом, Элиас Петтерссон из «Ванкувера» и Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» не попали в Топ-6 и лишились шанса побороться за 1 миллион долларов в последнем конкурсе. Первому противостоял Джейк Оттинджер (3 гола), а второму — россиянин Сергей Бобровский (2 гола).