Макдэвид победил в конкурсах мастерства на Матче звезд НХЛ

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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид показал лучший результат в финальном конкурсе на Матче звезд НХЛ. 27-летний канадец преодолел дистанцию с препятствиями за 40,606 секунды.

Нападающий «Колорадо» Кэйл Макар стал вторым — 43,435 секунды (8 очков). Замкнул тройку Остона Мэттьюса из «Торонто» — 47,271 секунды (6 очков).

Вильям Нюландер из «Торонто» занял 4-е место (49,065 секунды, 4 очка), Джей Ти Миллер из «Ванкувера» — 5-е (49,351 секунды, 2 очка), а Мэтью Барзал из «Айлендерс» — 1 минута 16,850 секунды.

Макдэвид получил 10 очков и стал победителем конкурсов мастерства. По итогам конкурсной программы он набрал 25 очков. Второе место занял Макар — 20 очков, а замкнул тройку Мэттьюс — 18.

Победитель получит 1 миллион долларов.