Бобровский и Панарин остались в "Коламбусе"

Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин остались в "Коламбусе". Оба хоккеиста завершат сезон в своей нынешней команде. Дэдлайн обменов в НХЛ истек.

Ранее сообщалось, что россияне могут быть обменяны в другой клуб. Среди кандидатов на них называлась "Флорида". СМИ также писали, что Панарин может перейти в "Рейнджерс" или "Нэшвилл".

27-летний Артемий Панарин в текущем сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 68 (24+44) очка. 30-летний Сергей Бобровский в 45 матчах в среднем пропускал 2,75 шайбы и отражал 90,8 процентов бросков.

Все про НХЛ – здесь.