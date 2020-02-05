Боб Бьюгнер: «Сейчас Торнтон демонстрирует свой лучший хоккей за последние годы»

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бьюгнер высоко оценил игру нападающего команды Джо Торнтона в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:1).

— Невероятно, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — Перед игрой мы все знали, сколько у него очков, а потом увидели, как он организовал те голевые моменты ... за счет огромного объема работы, отличного видения площадки, потрясающей работы рук ... он выиграл единоборства. Сейчас он демонстрирует, с моей точки зрения, свой лучший хоккей за последние годы. Никто не знает, насколько его еще хватит, но он продолжает играть.

Нападающий сделал две результативные передачи и набрал 1500-е очко в НХЛ. Для этого Торнтону понадобилось 1620 матчей. За 22 сезона в НХЛ он забил 415 голов и сделал 1085 передач.