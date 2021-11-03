Адвокат Алиу обвинил НХЛ во лжи: «Они не связывались с нами больше года»

Адвокат Бен Мейселас, который представляет интересы бывшего хоккеиста Акима Алиу, прокомментировал слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли.

Прежде Дэйли сообщил, что лига завершила расследование в отношении тренера Билла Питерса и связывалась с представителями Алиу по поводу дальнейших шагов.

«Для меня это новость, это ложь. Я представитель Акима, и НХЛ не связывалась с нами больше года. Кроме того, расследование касалось более широких вопросов расизма, с которыми Аким сталкивался на протяжении всей своей карьеры в НХЛ, а не ограничивалось ситуацией с Питерсом. Со свидетелями, о которых мы им рассказывали, не связались», — написал Мейселас в Twitter.

Напомним, в ноябре 2019 года форвард Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд».

Питерс покинул пост тренера «Калгари» на фоне скандала с расистскими высказываниями. В 2020 году он возглавил «Автомобилист».