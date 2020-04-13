Билл Герин: «Капризов понимает, как он нужен «Миннесоте»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин поделился мнением о нападающем ЦСКА Кирилле Капризове. Ранее сообщалось, что он покинет московскую команду и присоединится к «дикарям».

— Я говорил с Кириллом, — цитирует Герина The Athletic. — Он понимает, как он нам нужен.

«Миннесота» готова подписать Капризова, чтобы он сыграл уже в этом сезоне, если будут внесены коррективы в существующий регламент. 22-летний россиянин в сезоне-2019/20 набрал в КХЛ 66 (35+31) очков в 61 матче.