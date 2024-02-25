Бертуцци, Хэнифин и Босер признаны звездами дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой стал форвард «Ванкувера» Брок Босер, который забросил две шайбы в матче против «Бостона» (3:2 ОТ).

Второй звездой признан защитник «Калгари» Ноа Хэнифин, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Эдмонтона» (6:3).

Первая звезда — форвард «Торонто» Тайлер Бертуцци с 3 заброшенными шайбами в ворота «Колорадо» (4:3). Он стал первым игроком команды, оформивший хет-трик в день рождения. 24 февраля ему исполнилось 29 лет.