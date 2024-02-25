Баландин считает, что в «Колорадо» должны поддержать Ничушкина

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал информацию о том, что форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин вернется в расположении команды до конца регулярного чемпионата.

«Очень рад за Валеру, что он вернется в команду. Дай бог, чтобы подобная ситуация в его карьере была в первый и последний раз. Парень только заматерел, заработал хороший опыт в НХЛ, начал показывать результативную игру и забивать рабочие голы, и вот такая неприятность. Конечно, большие перерывы пользы не приносят. Ему надо будет снова вкатываться и приобретать то, что потерял. Но когда ты молодой, то восстановление проходит быстрее и у тебя сил больше», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. 28-летний россиянин вступил в программу помощи игрокам НХЛ.