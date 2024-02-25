Линдгрен — об игре Шестеркина: «Он невероятен. В последнее время Игорь просто потрясающий»

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1).

Он невероятен. У нас два отличных вратаря, но Игорь в последнее время просто потрясающий. Он держит нас в игре, особенно в начале матча. Казалось, что у них был сильный рывок с самого начала, и Шестеркин сохранил ворота сухими", — приводит слова Линдгрена официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков и стал третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» возглавляют таблицу Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 58 матчах, команда из Нью-Йорка одержала десятую победу подряд.