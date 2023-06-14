Кэссиди стал обладателем Кубка Стэнли в первый сезон работы главным тренером «Вегаса»
«Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4-1.
Для главного тренера «Голден Найтс» Брюса Кэссиди это первая победа в Кубке Стэнли. Он возглавляет команду первый сезон — 14 июня 2022 года стал главным тренером «Вегаса».
С 2016 по 2022 год Кэссиди возглавлял «Бостон». В 2019 году «Брюинз» уступили в финале Кубка Стэнли «Сент-Луису».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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