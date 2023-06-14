Кэссиди стал обладателем Кубка Стэнли в первый сезон работы главным тренером «Вегаса»

«Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 4-1.

Для главного тренера «Голден Найтс» Брюса Кэссиди это первая победа в Кубке Стэнли. Он возглавляет команду первый сезон — 14 июня 2022 года стал главным тренером «Вегаса».

С 2016 по 2022 год Кэссиди возглавлял «Бостон». В 2019 году «Брюинз» уступили в финале Кубка Стэнли «Сент-Луису».