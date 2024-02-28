Барбашев открыл счет в матче «Вегаса» с «Торонто»

«Вегас» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев. Для него это 14-й гол в текущем сезоне.