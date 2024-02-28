Бучневич забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег». На 11-й минуте встречи счет стал 1:2.

Шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него этот гол стал 23-м в текущем сезоне.