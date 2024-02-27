«Ванкувер» на своем поле сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 28 февраля. Встреча пройдет на «Роджерс Арене» в Ванкувере, Канада. Начало — в 06.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Ванкувер» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Ванкувер» занимает сейчас 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 82 очка. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 60 очков. «Ванкувер» занимает сейчас 1-е место в таблице Западной конференции, набрав 82 очка. «Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока», имея в своем активе 60 очков.

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