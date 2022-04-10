Барбашев оценил вклад вратаря Биннингтона в победу «Сент-Луиса» над «Айлендерс»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев оценил вклад вратаря Джордана Биннингтона в победу команды над «Айлендерс» (6:1).

«Джордан провел великолепный матч. Особенно отлично он сыграл в первом периоде. Благодаря нему мы остались в игре», — приводит пресс-служба «Блюз» слова Биннингтона.

Биннингтон отразил 30 из 31 броска по своим воротам в матче с «Айлендерс».

На счету Барбашева гол и результативная передача в игре против команды из Нью-Йорка.