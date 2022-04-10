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Сегодня, 05:43

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» разгромил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Блюз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка. Иван Барбашев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Павел Бучневич отметился одним ассистом.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 25 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)

Голы: Ледди — 3 (Томас, Тарасенко), 14:21 — 1:0. Тарасенко — 26 (Парэйко, Томас), 17:10 — 2:0. Фолк — 12 (Саад, Перрон), 24:05 — 3:0. Фолк — 13 (Кайру, Барбашев), 25:41 — 4:0. Барбашев — 23 (Кайру, Фолк), 36:57 — 5:0. Хаттон — 1 (Нельсон), 38:41 — 5:1. Томас — 18 (Тарасенко, Бучневич), 39:20 — 6:1.

Вратари: Биннингтон — Варламов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (12+14+5) — 31 (9+10+12).

Наши: Барбашев (18.36/1/+2), Бучневич (16.06/1/+3), Тарасенко (15.45/1/+3), Торопченко (11.47/1/0) — -.

10 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 73 41 32 92
4 Вашингтон 71 39 32 88
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 71 26 45 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Сент-Луис 72 42 30 94
3 Миннесота 70 43 27 92
4 Нэшвилл 71 41 30 86
5 Даллас 71 40 31 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 73 29 44 70
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
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15.04
10.04 01:00
Нэшвилл – Флорида
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Коламбус
 4 : 5 ОТ
10.04 02:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 1
10.04 02:00
Сиэтл – Калгари
 1 : 4
10.04 02:00
Торонто – Монреаль
 3 : 2
10.04 02:00
Филадельфия – Анахайм
 3 : 5
10.04 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
6 : 1
10.04 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
10.04 05:00
Вегас – Аризона
 - : -
10.04 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
10.04 20:30
Вашингтон – Бостон
 - : -
10.04 23:00
Питтсбург – Нэшвилл
 - : -
10.04 23:59
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
10.04 23:59
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
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