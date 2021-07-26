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Tokyo 2020
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«Рейнджерс» сделали квалификационное предложение Шестеркину и не стали сохранять права на Рыкова

17:34
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«Рейнджерс» сделали квалификационные предложения игрокам, которые имеют статус ограниченно свободных агентов. В их число попал голкипер Игорь Шестеркин, сообщает New York Post.

Также клуб намерен сохранить права на защитника Либора Хайека, нападающего Филипа Хытила и еще нескольких игроков из системы клуба.

А вот защитник Егор Рыков не получил квалификационное предложение. Клуб из Нью-Йорка потеряет права на россиянина.

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Иван Шитик все материалы автора

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