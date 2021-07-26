«Рейнджерс» сделали квалификационное предложение Шестеркину и не стали сохранять права на Рыкова

«Рейнджерс» сделали квалификационные предложения игрокам, которые имеют статус ограниченно свободных агентов. В их число попал голкипер Игорь Шестеркин, сообщает New York Post.

Post has learned that Rangers have qualified Chytil, Shesterkin, Hajek, Gettinger, Ronning, Huska. Did not qualify Rykov, Crawley, Fontaine, Newell. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) July 26, 2021

Также клуб намерен сохранить права на защитника Либора Хайека, нападающего Филипа Хытила и еще нескольких игроков из системы клуба.

А вот защитник Егор Рыков не получил квалификационное предложение. Клуб из Нью-Йорка потеряет права на россиянина.