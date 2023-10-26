Овечкин в одной шайбе от рекорда по Гретцки по голам в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (6:4) в НХЛ.

38-летний нападающий в концовке встречи забросил в пустые ворота «Дэвилз». Теперь в активе россиянина 55 голов в пустые ворота в НХЛ. Он приблизился к рекорду бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который 56 раз забивал в пустые ворота.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 5 (2+3) очков в 6 матчах за «Кэпиталз».