Бобровский оценил победу «Флориды» над «Детройтом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:0).

«У нас хорошая структура, ребята верят в нее и выполняют ее всем сердцем и душой. Это наш костяк, и не имеет значения, кто в составе. Все усердно работают, и все выкладывают результат на стол», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

35-летний россиянин отразил 21 бросок и был признан третьей звездой игрового дня НХЛ.

В текущем сезоне Бобровский провел 44 матча, четыре раза сыграв на ноль при 91,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.30.