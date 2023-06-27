Баклунд стал победителем премии «Кинг Клэнси Трофи»

Форвард «Калгари» Микаэль Баклунд стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

34-летний швед работал с Обществом Альберты, Детской онкологической службой и Специальной Олимпиадой Калгари.