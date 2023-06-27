Монтгомери признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери стал обладателем премии «Джек Адам Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Приз вручается Ассоциацией журналистов лиги тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. Также на награду претендовали Дэйв Хакстол («Сиэтл») и Линди Рафф («Нью-Джерси»).

В минувшем сезоне «Бостон» стал обладателем Президентского кубка и побил рекорд по победам в регулярном чемпионате.