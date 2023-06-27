Улльмарк признан лучшим вратарем сезона НХЛ, Сорокин на втором месте

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк стал обладателем «Везина Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

29-летний швед получил по итогам голосования 129 очков. На втором месте вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого 70 очков. На третьей строчке голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк.

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.