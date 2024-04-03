«Баффало» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 6:2. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 59 (26+33) набранных очков в этом сезоне.

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