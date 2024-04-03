Задоров в игре с «Вегасом» получил удаление до конца матча

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров получил удаление до конца встречи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

28-летний россиянин в концовке первого периода толкнул на борт форварда «Голден Найтс» Бретта Хаудена. Арбитры встречи дали Задорову большой штраф и дисциплинарный до конца встречи.

В текущем сезоне Задоров провел 68 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.