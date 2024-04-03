«Анахайм» на выезде переиграл «Калгари». Кузьменко оформил дубль
«Калгари» на своем льду проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Дакс» прервали неудачную серию из пяти поражений.
Российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко оформил дубль. Теперь на его счету в этом сезоне 35 (17+18) очков.
«Анахайм» набрал 54 очка и занимает 14-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Анахайм» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Голы: Мактавиш — 19 (Зеллвегер, Лисон), 14:03 — 0:1. Шарангович — 29 (бол., Кадри, Уигар), 22:30 — 1:1. Кузьменко — 16 (Кадри, Поспишил), 30:26 — 2:1. Терри — 20 (бол., Карлссон, Зеллвегер), 33:36 — 2:2. Фаулер — 5 (Зеграс, Зеллвегер), 41:52 — 2:3. Киллорн — 16 (Терри), 45:09 — 2:4. Кузьменко — 17 (Поспишил, Уигар), 49:34 — 3:4. Киллорн — 17 (Лакомб, Терри), 53:14 — 3:5.
Вратари: Маркстрем — Достал.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (6+12+5) — 29 (13+5+11).
Наши: Кузьменко (17.43/3/-1), Мироманов (25.01/0/0) — -.
3 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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|И
|В
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|47
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|100
|3
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|45
|30
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|75
|43
|32
|90
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|40
|35
|84
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|82
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|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
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|28
|100
|2
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|45
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|95
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|33
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|34
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|17
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|42
|3.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|3 : 6
|3.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|6 : 2
|3.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|5 : 3
|3.04
|02:30
|
Айлендерс – Чикаго
|2 : 1
|3.04
|03:00
|
Нэшвилл – Бостон
|0 : 3
|3.04
|03:00
|
Миннесота – Оттава
|3 : 2
|3.04
|04:00
|
Калгари – Анахайм
|3 : 5
|3.04
|05:00
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Вегас – Ванкувер
|- : -
|И
|О
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|73
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|126
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|62
|
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Зак Хаймэн
Эдмонтон
|72
|54
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
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Рейнджерс
|1
|1
|
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Нэшвилл
|2
|1.41
|
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