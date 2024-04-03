«Вашингтон» проиграл «Баффало». Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 59 (26+33) набранных очков в этом сезоне.

«Вашингтон» с 82 очками занимает 8-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 77 очков.