«Монреаль» выиграл у «Флориды». Тарасенко и Куликов набрали по одному очку

«Монреаль» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко сделали по одной голевой передаче. У первого теперь 19 (0+19) очков в этом сезоне, а у второго — 51 (22+29).

«Флорида» с 99 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 70 очков.