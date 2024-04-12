«Вашингтон» проиграл «Баффало». Овечкин набрал одно очко

«Баффало» на своем льду переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 64 (30+34) очка в текущем сезоне.

«Баффало» набрал 81 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» опустился на 10-ю строчку — 85 очков.