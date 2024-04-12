«Флорида» победила «Коламбус». Бобровский отразил 25 бросков

«Флорида» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 25 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский форвард Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Теперь у него 54 (23+31) очка в этом сезоне.

«Флорида» набрала 106 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (64 очка).