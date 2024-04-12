«Флорида» победила «Коламбус». Бобровский отразил 25 бросков
«Флорида» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 25 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Российский форвард Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Теперь у него 54 (23+31) очка в этом сезоне.
«Флорида» набрала 106 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (64 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
Результаты / календарь
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16.04
17.04
|12.04
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|12.04
|02:00
|
Флорида – Коламбус
|- : -
|12.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|- : -
|12.04
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|12.04
|02:30
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|12.04
|03:00
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|12.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|12.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83
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