«Баффало» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа-Бэй» в овертайме проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

За «Лайтнинг» дублем отметился Брэндон Хагель. У «Сэйбрз» забили Земгус Гиргенсонс, Джефф Скиннер и Дилан Козенс.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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