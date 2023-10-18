Капризов стал пятым игроком в истории «Миннесоты», забившим 40 голов в большинстве
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).
Как сообщает сайт НХЛ, 26-летний хоккеист стал пятым игроком в истории «Уайлд», забившим 40 голов в большинстве за карьеру. Больше есть только у таких игроков, как Зак Паризе (69), Микко Койву (60), Мариан Габорик (59) и Эндрю Брюнетт (55).
Также Капризов записал на свой счет 21-й трехочковый матч в составе «Миннесоты». Еще два хоккеиста в истории клуба имеют не менее 20 таких результативных игр: Микко Койву (34) и Мариан Габорик (29).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|3
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|4
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|5
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|3
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|5
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|6
|Виннипег
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|3
|4
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|18.10
|01:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
|02:30
|
Айлендерс – Аризона
|1 : 0
|18.10
|02:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 6
|18.10
|03:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 5
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|- : -
|18.10
|05:30
|
Вегас – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Брэндон Хагель
Тампа-Бэй
|4
|4
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92