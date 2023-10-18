Капризов стал пятым игроком в истории «Миннесоты», забившим 40 голов в большинстве

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).

Как сообщает сайт НХЛ, 26-летний хоккеист стал пятым игроком в истории «Уайлд», забившим 40 голов в большинстве за карьеру. Больше есть только у таких игроков, как Зак Паризе (69), Микко Койву (60), Мариан Габорик (59) и Эндрю Брюнетт (55).

Также Капризов записал на свой счет 21-й трехочковый матч в составе «Миннесоты». Еще два хоккеиста в истории клуба имеют не менее 20 таких результативных игр: Микко Койву (34) и Мариан Габорик (29).