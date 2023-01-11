«Сиэтл» обыграл «Баффало» и одержал шестую победу подряд
«Сиэтл» победил «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У гостей забросили Джордан Эберле, Янни Гурд, Мэттью Бенайерс и Джастин Шульц. У хозяев сделал дубль Алекс Так, еще одна шайба на счету Расмуса Далина.
«Сиэтл» одержал шестую победу подряд и идет на пятом месте в таблице Западной конференции с 52 очками в 40 матчах. «Баффало» идет на десятой строчке Востока с 42 очками в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сиэтл» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Так — 19 (Томпсон, Скиннер), 9:56 — 1:0. Эберле — 10 (бол., Бураковски), 18:52 — 1:1. Далин — 13 (бол., Скиннер, Козенс), 25:12 — 2:1. Гурд — 6 (Шульц, Бьоркстранд), 28:59 — 2:2. Бенайерс — 16 (Данн, Бураковски), 41:06 — 2:3. Шульц — 5 (Бенайерс, Эберле), 45:17 — 2:4. Так — 20 (Далин, Козенс), 59:38 — 3:4.
Вратари: Комри (57:43 — 58:44, 58:46) — Грубауэр.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (7+10+18) — 22 (7+7+8).
Наши: Любушкин (10.40/1/-2) — -.
11 января. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|6
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|6
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28