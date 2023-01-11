«Сиэтл» обыграл «Баффало» и одержал шестую победу подряд

«Сиэтл» победил «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей забросили Джордан Эберле, Янни Гурд, Мэттью Бенайерс и Джастин Шульц. У хозяев сделал дубль Алекс Так, еще одна шайба на счету Расмуса Далина.

«Сиэтл» одержал шестую победу подряд и идет на пятом месте в таблице Западной конференции с 52 очками в 40 матчах. «Баффало» идет на десятой строчке Востока с 42 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сиэтл» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Так — 19 (Томпсон, Скиннер), 9:56 — 1:0. Эберле — 10 (бол., Бураковски), 18:52 — 1:1. Далин — 13 (бол., Скиннер, Козенс), 25:12 — 2:1. Гурд — 6 (Шульц, Бьоркстранд), 28:59 — 2:2. Бенайерс — 16 (Данн, Бураковски), 41:06 — 2:3. Шульц — 5 (Бенайерс, Эберле), 45:17 — 2:4. Так — 20 (Далин, Козенс), 59:38 — 3:4.

Вратари: Комри (57:43 — 58:44, 58:46) — Грубауэр.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (7+10+18) — 22 (7+7+8).

Наши: Любушкин (10.40/1/-2) — -.

11 января. Баффало. KeyBank Center.