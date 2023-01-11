Бросок Панарина в серии буллитов принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили К'Андре Миллер, Адам Фокс и Филип Хытил, у гостей отличились Джон Меррилл, Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло.

Автором победного броска в серии буллитов стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 30 из 34 бросков.

«Миннесота» потерпела третье поражение подряд и занимает шестое место в таблице Западной конференции с 48 очками в 40 матчах. «Рейнджерс» идут на пятой строчке Востока с 53 очками в 42 играх.

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«Рейнджерс» — «Миннесота» — 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Меррилл — 2 (Фолиньо, Гринуэй), 12:36 — 0:1. Капризов — 24 (Стил, Ривз), 17:43 — 0:2. Миллер — 4 (Веси), 22:37 — 1:2. Фокс — 8, 35:50 — 2:2. Зуккарелло — 17 (Стил, Бродин), 44:33 — 2:3. Хытил — 12 (Фокс, Миллер), 53:35 — 3:3.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Шестеркин — Флери.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 43 (11+20+6+6) — 32 (13+10+7+2).

Наши: Кравцов (15.11/2/-1), Панарин (24.00/1/0) — Капризов (20.24/3/+2).

11 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.