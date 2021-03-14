Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал одно очко

05:40
«Питтсбург» победил «Баффало». Фото ХК «Питтсбург».
«Питтсбург» победил «Баффало». Фото ХК «Питтсбург».
Теги:

«Питтсбург» победил «Баффало» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Евгений Малкин набрал одно очко за результативный пас.

«Питтсбург» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Баффало» 16 очков и последнее, восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир