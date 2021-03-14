«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» победил «Баффало» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Евгений Малкин набрал одно очко за результативный пас.

«Питтсбург» набрал 35 очков и занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Баффало» 16 очков и последнее, восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)