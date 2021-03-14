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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

05:27
Александр Овечкин с партнерами по команде. Фото ХК «Вашингтон».
Александр Овечкин с партнерами по команде. Фото ХК «Вашингтон».
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«Вашингтон» победил «Филадельфию» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Для него это 716-я шайба в регулярном чемпионате за карьеру. Одно очко за результативный пас набрал Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отыграл весь матч.

«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 29 очков и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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