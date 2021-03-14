Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
05:27
«Вашингтон» победил «Филадельфию» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Для него это 716-я шайба в регулярном чемпионате за карьеру. Одно очко за результативный пас набрал Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отыграл весь матч.
«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает второе место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 29 очков и пятое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
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