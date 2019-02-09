"Баффало" переиграл на домашнем льду "Детройт"

"Баффало" в родных стенах одолел "Детройт" со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы на свой счет записали Конор Шири, Кейси Миттельштадт и Кайл Окпосо. У "Детройта" единственный гол забил Дилан Ларкин.

Благодаря этой победе, "клинки" набрали 61 очко в 54 матчах. Команда идет на 10-м месте в Восточной конференции.

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"Баффало Сэйбрз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Шири - 9, 21:15 - 1:0. Миттельштадт - 8 (бол., Айкел, Далин), 30:05 - 2:0. Ларкин - 23 (бол., Ванек, Атанасиу), 37:14 - 2:1. Окпосо - 10 (бол., Ристолайнен, Родригес), 39:29 - 3:1.

Вратари: Улльмарк - Ховард (57:28).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 21 (4+12+5) - 29 (12+5+12).

Наши: - - -.

9 февраля. Баффало. KeyBank Center.