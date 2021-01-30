Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко начал тренировки на льду. Российский форвард выложил фото в Instagram из раздевалки.

Instagram Владимира Тарасенко.

А потом его жена, Яна Тарасенко, выложила видео, на котором с трибуны сняла, как хоккеист работает индивидуально на льду.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.