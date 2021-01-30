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Владимир Тарасенко начал тренировки на льду

21:17
Владимир Тарасенко. Фото Instagram Instagram Владимира Тарасенко.
Владимир Тарасенко. Фото Instagram
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко начал тренировки на льду. Российский форвард выложил фото в Instagram из раздевалки.

Instagram Владимира Тарасенко.
Instagram Владимира Тарасенко.

А потом его жена, Яна Тарасенко, выложила видео, на котором с трибуны сняла, как хоккеист работает индивидуально на льду.

Из-за травмы Тарасенко в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ всего 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков. В сентябре он перенес операцию на плече.

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