«Филадельфия» победила «Баффало», Проворов отметился результативным пасом

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:0.

Отличились Шарль Кутюрье, Михаэль Раффль и Джеймс Ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Филадельфия» с 25 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 15 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Кутюрье — 5 (Фэраби, ван Римсдайк), 20:22 — 0:1. Раффль — 3 (Хегг, Майерс), 21:37 — 0:2. ван Римсдайк — 10 (Фэраби, Проворов), 35:23 — 0:3.

Вратари: Юханссон — Харт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (7+12+9) — 38 (13+21+4).

Наши: — - Проворов (24.57/4/+2).

28 февраля. Баффало. KeyBank Center.