Овечкин забросил 713-ю шайбу в НХЛ и прервал серию матчей без голов
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Российский форвард забросил шайбу в ворота «Дэвилз» на 34-й минуте встречи. Для него этот гол стал седьмым в сезоне и первым за четыре игры.
Alex Ovechkin (@ovi8) has No. 7 on the season. pic.twitter.com/gfJM1mtEft— NHL (@NHL) February 28, 2021
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Овечкина — 713 шайб. По данному показателю он с большим отрывом лидирует среди действующих хоккеистов лиги (у Патрика Марло 563 гола).
Овечкин занимает седьмое место в списке снайперов НХЛ за всю историю. Ближайший ориентир — Фил Эспозито, на счету которого 717 шайб. Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.
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