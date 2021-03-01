Овечкин забросил 713-ю шайбу в НХЛ и прервал серию матчей без голов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Российский форвард забросил шайбу в ворота «Дэвилз» на 34-й минуте встречи. Для него этот гол стал седьмым в сезоне и первым за четыре игры.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Овечкина — 713 шайб. По данному показателю он с большим отрывом лидирует среди действующих хоккеистов лиги (у Патрика Марло 563 гола).

Овечкин занимает седьмое место в списке снайперов НХЛ за всю историю. Ближайший ориентир — Фил Эспозито, на счету которого 717 шайб. Лидирует Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Трансляция матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон»