«Баффало» в овертайме обыграл «Эдмонтон» и прервал серию из трех поражений подряд

«Баффало» дома обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Оуэн Пауэр.

В основное время за за хозяев забили Тейдж Томпсон и Джейкоб Брайсон. За гостей отличились Райан Маклеод и Уоррен Фогеле.

«Баффало» (65 очков) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (79) идет пятым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Маклеод — 11 (Драйзайтль, Фогеле), 0:29 — 0:1. Фогеле — 14 (мен., Маклеод), 14:19 — 0:2. Томпсон — 19 (бол.), 15:35 — 1:2. Брайсон — 1, 51:39 — 2:2. Пауэр — 6 (Так), 64:58 — 3:2.

Вратари: Луукконен — Скиннер.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (7+6+9+4) — 32 (10+14+7+1).

9 марта. Баффало. KeyBank Center.