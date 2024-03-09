Голевая передача Проворова не помогла «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»

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«Нэшвилл» в гостях обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победу гостям принесли шайбы Кифера Шервуда и Люка Евангелиста.

За хозяев отличился Александр Тексье. Голевую передачу ему отдал Иван Проворов.

«Нэшвилл» (77 очков) поднялся на шестое место в Западной конференции НХЛ. «Коламбус» (54) остался последним на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Шервуд — 8, 12:19 — 0:1. Тексье — 10 (Проворов), 21:50 — 1:1. Евангелиста — 13 (Янковски, Новак), 44:16 — 1:2.

Вратари: Тарасов (58:07) — Ланкинен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (9+13+12) — 49 (19+16+14).

Наши: Воронков (14.18/4/-1), Марченко (17.41/4/-1), Проворов (19.09/1/+1), Чинахов (19.40/2/-1) — -.

9 марта. Коламбус. Nationwide Arena.