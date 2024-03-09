Овечкин — об обмене Кузнецова: «Прошлая ночь была печальной, особенно для меня»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на обмен форварда Евгения Кузнецова в «Каролину».

«Прямо сейчас мы все еще боремся за место в плей-офф. Все пытаются сделать все возможное, чтобы подготовиться к следующей игре. Очевидно, заключать сделки — не наша работа. Но прошлая ночь была для нас печальной. Особенно для меня.

Надеюсь, что он станет сильнее. Надеюсь, что у него будет новый старт, и желаю ему удачи.

Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Наша работа — выходить на лед и демонстрировать все, на что мы способны, а генеральный менеджер делает то, что у него получается лучше всего», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Об обмене Кузнецова стало известно 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.