«Айлендерс» повели в серии с «Флоридой», Варламов отразил 27 бросков из 28

«Айлендерс» в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли обыграли «Флориду» — 2:1. У победителей отличились Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовилье. Семен Варламов отразил 27 бросков из 28.

У «Флориды» забил Джонатан Юбердо. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28. У Евгения Дадонова показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ и 3 силовых приема за 17.05 на льду.

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проводятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.

НХЛ

Квалификационный раунд

«Айлендерс» — «Флорида» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пажо — 27 (Брассар), 12:00 — 1:0. Бовилье — 19 (бол., Тэйвз, Бэйли), 23:39 — 2:0. Юбердо — 24 (Уигар, Барков), 40:23 — 2:1.

Вратари: Варламов — Бобровский (59:03).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (11+7+10) — 28 (9+14+5).

1 августа. Торонто. Scotiabank Arena.