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«Айлендерс» пока не планируют вести переговоры о продлении контракта с Тротцем

«Айлендерс» пока не планируют вести переговоры о продлении контракта с главным тренером
13 октября, 17:41
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Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявил, что клуб пока не планирует вести переговоры о продлении контракта с главным тренером Барри Тротцем, сообщает журналист Эндрю Гросс. Действующий контракт тренера истекает после окончания следующего сезона.

59-летний Тротц пришел в клуб из Нью-Йорка в 2018 году. Он оказался в команде сразу после того, как выиграл вместе с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

Под руководством Тротца «Островитяне» на протяжении трех сезонов подряд попадают в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора
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