Мамин тренируется с «Флоридой» перед матчем с «Питтсбургом»

Нападающий «Флориды» Максим Мамин тренируется с командой перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», сообщает журналист Давид Дворк в Twitter.

По информации источника, российский форвард вместе с Райаном Ломбергом работает в резервном сочетании «Флориды». 26 сентября Мамин принял участие в предсезонном матче против «Нэшвилла» (5:4 Б).

26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА.

В минувшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.