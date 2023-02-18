«Айлендерс» переиграли «Питтсбург». Сорокин сделал 41 сэйв

«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Команда из Нью-Йорка прервала свою неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам и помог команде выиграть. Защитник Александр Романов сделал голевую передачу.

«Айлендерс» сравнялись с «Питтсбругом» по очкам в таблице Восточной конференции — 63. Они занимают 8-е и 7-е места соответственно.