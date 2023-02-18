Макдэвид набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он поучаствовал в голевой атаке, после которой «Ойлерз» открыли счет.

Для 26-летнего канадца эта голевая передача стала 58-й в нынешнем сезоне. Также на его счету 42 гола.

Таким образом, Макдэвид первым набрал 100 очков в этом регулярном чемпионате. Для этого ему потребовалось 56 матчей.