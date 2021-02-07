«Айлендерс» победил «Питтсбург», Малкин забросил вторую шайбу в сезоне

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.

В составе команды из Нью-Йорка дубль оформил Джордан Эберле, еще по шайбе забросил Кэл Клаттербак и Андрес Ли. Гости ответили точными бросками Пьера-Оливера Джозефа, Евгения Малкина и Джейка Гюнцеля.

После этого матча «Айлендерс», прервавший серию из пяти поражений, с 10 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 11 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

7 февраля.