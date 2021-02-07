«Вашингтон» добавил Врану в ковид-лист

Форвард «Вашингтона» Якуб Врана включен в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пелл в своем Twitter 6 февраля.

Jakub Vrana has been added to the NHL's covid-19 list.



Evgeny Kuznetsov and Ilya Samsonov are still on the list. — Samantha Pell (@SamanthaJPell) February 6, 2021

Также указано, что в списке по-прежнему находятся Евгений Кузнецов и Илья Самсонов. 24-летний чех в текущем сезоне провел 11 матчей за «Вашингтон» и набрал 8 (3+5) очков.

Таким образом, он пропустит матч с «Филадельфией» 7 февраля. Начало в 20.00 по московскому времени.