«Вашингтон» добавил Врану в ковид-лист
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Форвард «Вашингтона» Якуб Врана включен в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пелл в своем Twitter 6 февраля.
Jakub Vrana has been added to the NHL's covid-19 list.— Samantha Pell (@SamanthaJPell) February 6, 2021
Evgeny Kuznetsov and Ilya Samsonov are still on the list.
Также указано, что в списке по-прежнему находятся Евгений Кузнецов и Илья Самсонов. 24-летний чех в текущем сезоне провел 11 матчей за «Вашингтон» и набрал 8 (3+5) очков.
Таким образом, он пропустит матч с «Филадельфией» 7 февраля. Начало в 20.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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