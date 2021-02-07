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«Вашингтон» добавил Врану в ковид-лист

01:59
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Форвард «Вашингтона» Якуб Врана включен в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пелл в своем Twitter 6 февраля.

Также указано, что в списке по-прежнему находятся Евгений Кузнецов и Илья Самсонов. 24-летний чех в текущем сезоне провел 11 матчей за «Вашингтон» и набрал 8 (3+5) очков.

Таким образом, он пропустит матч с «Филадельфией» 7 февраля. Начало в 20.00 по московскому времени.

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