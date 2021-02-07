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Варламов провел 500-й матч в НХЛ

06:00
Семен Варламов. Фото ХК «Айлендерс»
Семен Варламов. Фото ХК «Айлендерс»

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:3.

Для вратаря хозяев Семена Варламова этот матч стал 500-м в НХЛ. Также россиянин стал третьим игроком «Айлендерс», которому покорилась эта отметка.

32-летний Варламов в НХЛ выступал за «Вашингтон», «Колорадо» и «Айлендерс». В текущем сезоне на его счету 7 матчей, в двух из которых он отыграл на ноль при 92,4 процента отраженных бросков.

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