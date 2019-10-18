«Айлендерс» обыграл «Виннипег», Варламов отразил 32 броска

«Айлендерс» на выезде переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

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«Виннипег» — «Айлендерс» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Элерс — 3 (бол., Пионк, Хейнола), 13:12 — 1:0. Барзал — 2 (бол., Бэйли, Тэйвз), 27:41 — 1:1. Барзал — 3 (бол., Ли, Бойчак), 39:43 — 1:2. Бэйли — 3 (бол., п.в.), 59:33 — 1:3.

Вратари: Хеллебайк (58:03 — 59:33) — Варламов.

Штраф: 2 — 4.Броски: 33 (16+8+9) — 26 (5+12+9).

Наши: Куликов (20.14/0/0) — -.

18 октября. Виннипег. Bell MTS Place.

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